В Анкаре дипломаты Турции и США обсудили ситуацию в Украине

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал встретился в Анкаре с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерманом.
Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о расширении двусторонних отношений. Обсуждены роль Турции и НАТО в украинско-российской войне, а также совместная воля обеих стран к достижению мира.
В повестке также обсуждались общие взгляды Турции и США в борьбе с терроризмом, их партнерство в рамках НАТО.