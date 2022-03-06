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В Анкаре дипломаты Турции и США обсудили ситуацию в Украине

В Анкаре дипломаты Турции и США обсудили ситуацию в Украине Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал встретился в Анкаре с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерманом.
В регионе
6 марта 2022 г. 00:20
В Анкаре дипломаты Турции и США обсудили ситуацию в Украине

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал встретился в Анкаре с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерманом.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о расширении двусторонних отношений. Обсуждены роль Турции и НАТО в украинско-российской войне, а также совместная воля обеих стран к достижению мира.

В повестке также обсуждались общие взгляды Турции и США в борьбе с терроризмом, их партнерство в рамках НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısının müavini Ankarada amerikalı həmkarı ilə Ukraynanı müzakirə edib

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