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В Анкаре башня Атакуле окрасилась в цвета азербайджанского флага

В Анкаре башня Атакуле окрасилась в цвета азербайджанского флага Башня Атакуле, один из символов Анкары, окрасилась в цвета азербайджанского флага по случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.
В регионе
15 января 2022 г. 01:12
В Анкаре башня Атакуле окрасилась в цвета азербайджанского флага

Башня Атакуле, один из символов Анкары, окрасилась в цвета азербайджанского флага по случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как передает местное бюро Report, на башне отображены флаги Турции и Азербайджана, а также надпись "С 30-летием установления турецко-азербайджанских дипломатических отношений!" на турецком и английском языках.

Отметим, что вчера исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 января 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Ankaranın Atakule qülləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

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