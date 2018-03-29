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    В Анкаре автобус потерпел аварию: погиб 1, ранен 21 человек

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В районе Полатлы провинции Анкара потерпел аварию автобус, занимающийся перевозкой работников сельского хозяйства. В результате ДТП погиб 1, ранен 21 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил глава ИВ Полатлы Махмут Недим Тунджер.

    По его словам, авария произошла из-за скользкой дороги после дождя.

    Отмечается, что автобус перевозил работников сельского хозяйства между селами Яссыхоюк и Ени Коселер. 

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