В Анкаре автобус потерпел аварию: погиб 1, ранен 21 человек

https://report.az/storage/news/32fbcb069d5abfa0b8a9418ea8024e6a/1a3ce5a3-3d2a-4b06-95e5-e4f25e3980be_292.jpg
Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В районе Полатлы провинции Анкара потерпел аварию автобус, занимающийся перевозкой работников сельского хозяйства. В результате ДТП погиб 1, ранен 21 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил глава ИВ Полатлы Махмут Недим Тунджер.
По его словам, авария произошла из-за скользкой дороги после дождя.
Отмечается, что автобус перевозил работников сельского хозяйства между селами Яссыхоюк и Ени Коселер.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости