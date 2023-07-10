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В Ангарске Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 240 человек

В Ангарске Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 240 человек Почти 240 человек эвакуировали в Ангарском городском округе (Иркутская область) из зоны дождевого паводка.
В регионе
10 июля 2023 г. 09:07
В Ангарске Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 240 человек

Почти 240 человек эвакуировали в Ангарском городском округе (Иркутская область) из зоны дождевого паводка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Петров.

"За все дни из зоны паводка эвакуировали 237 человек. В округе подготовлены к развертыванию три пункта временного размещения людей: в школе №25, ДК "Энергетик" и микрорайоне Китой", - написал глава Ангарска.

В Ангарском городском округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Китой не превышает критический. Подтопленными остаются 86 участков в 5 садоводствах, где постоянно проживают 26 человек. Вода ушла с 387 участков. Аварийные бригады откачивают воду в городе и садоводствах. Восстанавливаются дороги к дачам. Власти собирают заявления от пострадавших садоводов, чтобы оказать им помощь.

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