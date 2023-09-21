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В Амурской области РФ в ДТП погибли шесть человек

В Амурской области РФ в ДТП погибли шесть человек ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошло в Сковородинском муниципальном округе, в результате погибли шесть человек и еще один пострадал.
В регионе
21 сентября 2023 г. 05:32
В Амурской области РФ в ДТП погибли шесть человек

ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошло в Сковородинском муниципальном округе, в результате погибли шесть человек и еще один пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

"20 сентября в районе 22:00 (17:00 по бакинскому времени) на 8-м км автодороги "Лена" в Сковородинском муниципальном округе Амурской области произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Lite Ace Noah и двумя автомобилями Volvo (грузовой самосвал и грузовой тягач). По предварительной информации, водитель легкового транспортного средства, мужчина 1978 года рождения, совершил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся по полосе встречного движения, а также грузовым автомобилем, осуществлявшим поворот налево", - говорится в сообщении.

В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Toyota, его водитель доставлен в медучреждение. Следователем СО ОМВД России "Сковородинский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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