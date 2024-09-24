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В Алтайском крае в результате стрельбы в кафе пострадали четыре человека

В Алтайском крае в результате стрельбы в кафе пострадали четыре человека В селе Боровиха Первомайского района Алтайского края неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия по посетителям кафе. В результате стрельбы пострадали четыре человека.
В регионе
24 сентября 2024 г. 16:58
В Алтайском крае в результате стрельбы в кафе пострадали четыре человека

В селе Боровиха Первомайского района Алтайского края неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия по посетителям кафе. В результате стрельбы пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, личности его соучастников пока не установлены.

Одного из нападавших уже задержали, им оказался 41-летний местный житель.

Следственными органами регионального Следственного комитета (СК) по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел ночью 22 сентября. Судя по записи с камер видеонаблюдения, которую выложили в социальные сети, нападавших было как минимум шестеро.

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