В Алтайском крае РФ при пожаре погибли три человека

Молодой человек 22 лет и девочки 12 и 14 лет погибли в результате пожара в селе Дружба Алтайского края РФ.
Как передает
Согласно информации, родители погибших и еще один несовершеннолетний госпитализированы.
"В селе Дружба загорелся двухквартирный дом. Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы", - говорится в сообщении.
Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание потушено на площади 75 кв. м, его ликвидацией занимались 20 специалистов МЧС.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.