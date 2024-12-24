О нас

В Алтайском крае РФ при пожаре погибли три человека

В Алтайском крае РФ при пожаре погибли три человека Молодой человек 22 лет и девочки 12 и 14 лет погибли в результате пожара в селе Дружба Алтайского края РФ.
В регионе
24 декабря 2024 г. 07:54
В Алтайском крае РФ при пожаре погибли три человека

Молодой человек 22 лет и девочки 12 и 14 лет погибли в результате пожара в селе Дружба Алтайского края РФ.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Согласно информации, родители погибших и еще один несовершеннолетний госпитализированы.

"В селе Дружба загорелся двухквартирный дом. Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание потушено на площади 75 кв. м, его ликвидацией занимались 20 специалистов МЧС.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода Дружба
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"
22 декабря 2024 г. 08:07
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi