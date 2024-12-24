В Алтайском крае РФ при пожаре погибли три человека

Молодой человек 22 лет и девочки 12 и 14 лет погибли в результате пожара в селе Дружба Алтайского края РФ.

Молодой человек 22 лет и девочки 12 и 14 лет погибли в результате пожара в селе Дружба Алтайского края РФ.

Как передает Report , об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Согласно информации, родители погибших и еще один несовершеннолетний госпитализированы.

"В селе Дружба загорелся двухквартирный дом. Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание потушено на площади 75 кв. м, его ликвидацией занимались 20 специалистов МЧС.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.