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    В Алматы задержан один из стрелявших по полицейским - ВИДЕО

    В городе объявлен красный уровень террористической опасности

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Алматы на улице Абылай хана полицейские провели задержание одного из начавших перестрелку, еще один разыскивается. Об этом сообщает Report со ссылкой на Nur.kz. 

    В городе объявлен красный уровень террористической опасности.

    Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом подтвердил, что в результате нападения неизвестных на сотрудников полиции в Алматы есть погибшие, однако точное их число не называется.

    По сообщениям СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере двое полицейских, несколько получили ранения. 

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