В Алматы стартовала встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и РФ

Первая встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и России стартовала в Алматы.

Первая встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и России стартовала в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.

Отмечается, что основными темами обсуждения будут вопросы обеспечения безопасности региона Центральной Азии и РФ в современных условиях.

Российскую сторону представляет секретарь Совбеза Николай Патрушев, который принял участие в двусторонних консультациях между Россией и Казахстаном.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии. В консультациях приняли участие эксперты аппаратов советов безопасности, а также представители ряда министерств и ведомств РФ и Казахстана.