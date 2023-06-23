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В Алматы стартовала встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и РФ

В Алматы стартовала встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и РФ Первая встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и России стартовала в Алматы.
В регионе
23 июня 2023 г. 11:46
В Алматы стартовала встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и РФ

Первая встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и России стартовала в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.

Отмечается, что основными темами обсуждения будут вопросы обеспечения безопасности региона Центральной Азии и РФ в современных условиях.

Российскую сторону представляет секретарь Совбеза Николай Патрушев, который принял участие в двусторонних консультациях между Россией и Казахстаном.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии. В консультациях приняли участие эксперты аппаратов советов безопасности, а также представители ряда министерств и ведомств РФ и Казахстана.

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Версия на английском языке Meeting of secretaries of Central Asian and Russian security councils kicks in Almaty

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