В Алматы произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

В Алматы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

В Алматы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Депортамент ЧС города.

Отмечается, что 2 июня в 13:55 при разборе конструкций дома, расположенного по улице Биянху в микрорайоне Шапагат произошло обрушение конструкций, вызванное вспышкой газовоздушной смеси, без последующего горения дома 1980 года постройки.

"На месте было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения. Развернута работа оперативного штаба, задействованы силы и средства МИО, ДЧС, кинологические службы и спасатели Республиканского оперативно спасательного отряда МЧС, Службы Спасения 109 города Алматы, Центра медицины катастроф, также службы взаимодействия города", - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает оперативно-следственная группа.