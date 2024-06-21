В Алматы проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ

В Алматы проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

В Алматы проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности организации, а также принят ряд политических заявлений.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не принимает участие во встрече.