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В Алматы проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ

В Алматы проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ В Алматы проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).
В регионе
21 июня 2024 г. 11:10
В Алматы проходит заседание министров иностранных дел стран-членов ОДКБ

В Алматы проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности организации, а также принят ряд политических заявлений.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не принимает участие во встрече.

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