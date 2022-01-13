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В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет

В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет Первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алматы после возобновления его работы, направился в Нур-Султан.
В регионе
13 января 2022 г. 07:29
В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет

Первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алматы после возобновления его работы, направился в Нур-Султан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала в четверг пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы полетели по маршруту Алматы - Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 [с 06:00 до 19:00, бакинское время] согласно времени расписания полетов авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в Алмату из Нур-Султана в эти минуты прибыл рейс авиакомпании Qazaq Air.

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