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В Алматы при беспорядках погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков

В Алматы при беспорядках погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков В Алматы в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков.
В регионе
16 января 2022 г. 18:52
В Алматы при беспорядках погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков

В Алматы в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

"Одиннадцать сотрудников правоохранительных органов и 149 гражданских лиц", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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Версия на азербайджанском языке Almatıda iğtişaşlarda 149 mülki vətəndaş, 11 təhlükəsizlik işçisi ölüb

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