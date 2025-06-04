О нас

В Алматы пресекли торговлю новорожденными

В Алматы пресекли торговлю новорожденными Сотрудники Департамента Комитета нацбезопасности по Алматы совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорождeнными.
В регионе
4 июня 2025 г. 11:32
В Алматы пресекли торговлю новорожденными

Сотрудники Департамента Комитета нацбезопасности по Алматы совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорождeнными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

По данным следствия, преступная схема действовала на протяжении нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранных гражданок, к лицам, желающим приобрести ребенка.

Подозреваемые были задержаны с поличным в момент передачи денежных средств за очередного младенца.

“Ребенок передан под государственную защиту и размещен в специализированное учреждение”, - говорится в сообщении.

“Мы полагаем, что действовала устойчивая преступная схема, возможно с межрегиональными связями. Устанавливаются все причастные лица. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, - это крайне циничное и тяжкое преступление”, - отметил представитель ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 г. 15:05
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi