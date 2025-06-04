В Алматы пресекли торговлю новорожденными

Сотрудники Департамента Комитета нацбезопасности по Алматы совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорождeнными.

Сотрудники Департамента Комитета нацбезопасности по Алматы совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорождeнными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

По данным следствия, преступная схема действовала на протяжении нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранных гражданок, к лицам, желающим приобрести ребенка.

Подозреваемые были задержаны с поличным в момент передачи денежных средств за очередного младенца.

“Ребенок передан под государственную защиту и размещен в специализированное учреждение”, - говорится в сообщении.

“Мы полагаем, что действовала устойчивая преступная схема, возможно с межрегиональными связями. Устанавливаются все причастные лица. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, - это крайне циничное и тяжкое преступление”, - отметил представитель ведомства.