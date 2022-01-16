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В Алматы после беспорядков арестовали 249 человек

В Алматы после беспорядков арестовали 249 человек Правоохранительные органы Казахстана арестовали 249 человек после беспорядков в городе Алматы.
В регионе
16 января 2022 г. 19:41
В Алматы после беспорядков арестовали 249 человек

Правоохранительные органы Казахстана арестовали 249 человек после беспорядков в городе Алматы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге прокурор Алматы Берик Жуйриктаев.

"Сейчас правоохранительными органами расследуется 405 уголовных дел. С санкции суда взяты под стражу 249 лиц", - рассказал он, отметив, что для расследования создана специальная межведомственная следственная группа.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алматы.

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Версия на азербайджанском языке Almatıda iğtişaşlardan sonra 249 nəfər həbs edilib

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