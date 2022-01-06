В Алматы полиция задержала около 2 тыс. человек

Полиция задержала в Алматы около 2 тысяч человек.

Полиция задержала в Алматы около 2 тысяч человек.

Об этом передает Report со ссылкой на МВД Казахстана.

"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей", - сказано в сообщении.

По данным СМИ страны, более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в Алматы на горячую линию, созданную комендатурой города.

"На горячую линию Нацпалаты предпринимателей поступили 87 звонков о нападении на фитнес-клубы, магазины одежды, техники, объекты общественного питания, ломбарды", - сообщает телеканал. Ведомство призвало предпринимателей фиксировать на фото и видео ущерб от мародеров.