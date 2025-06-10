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В Алматы открылся новый контейнерный терминал

В Алматы открылся новый контейнерный терминал В Алматы состоялось открытие современного контейнерного терминала ZHETYSU.
В регионе
10 июня 2025 г. 12:28
В Алматы открылся новый контейнерный терминал

В Алматы состоялось открытие современного контейнерного терминала ZHETYSU.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на АО "Казазстан темир жолы" (КТЖ).

Проект реализован в партнерстве между дочерней компанией КТЖ - АО "Кедентранссервис" и китайской компанией Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.

"Находясь в точке пересечения основных транспортных магистралей, терминал проектной мощностью 115 тыс. TEU в год, станет стратегическим центром консолидации грузопотоков и крупнейшим импортным хабом Казахстана. Терминал усилит транспортную связанность и снизит логистические издержки", - говорится в информации.

В день открытия на терминал прибыл первый контейнерный поезд, отправленный из казахстанско-китайского грузового терминала в Сиане (КНР).

"Казахстан стремится стать полноценным транспортно-логистическим хабом Центральной Азии и Каспийского региона. Мы уверенно движемся в этом направлении и развиваем логистику вдоль международных коридоров, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, такие как Сухие порты в Хоргосе и Сиане, международный логистический хаб в Ляньюнгане, морские порты Курык и Актау. Открытие нового терминала в Алматы - это часть стратегии", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

"Открытие данного терминала – не только символический проект сотрудничества двух стран в рамках "Одного пояса и одного пути", но и ключевой драйвер экономической интеграции. Это международный логистический хаб, который также будет обеспечивать устойчивый рост экономического взаимодействия между Китаем, Казахстаном и Евразией", - отметил генеральный директор Xi'an Free Trade Port Construction and OperationCo., Ltd. Юань Сяоцзюнь.

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