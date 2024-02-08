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В Алматы из-под завалов поврежденного оползнем дома извлекли тело подростка

В Алматы из-под завалов поврежденного оползнем дома извлекли тело подростка Из-под завалов разрушенного дома в Алматы в результате оползня извлечено тело 16-летнего подростка.
В регионе
8 февраля 2024 г. 09:34
В Алматы из-под завалов поврежденного оползнем дома извлекли тело подростка

Из-под завалов разрушенного дома в Алматы в результате оползня извлечено тело 16-летнего подростка.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

"Поисково-спасательные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.

На месте схода оплывины развернут оперативный штаб. Сейчас идет расчистка частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.

Спасатели ищут женщину и ребенка, живущих в этом доме и не пришедшего сегодня в школу.

Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Родственникам и соседям оказывается экстренная психологическая помощь.

На подъезде к месту ЧП пробка, туда едет тяжелая техника.

Отметим, что в результате оползня повреждены два частных жилых дома, один из них частично. По предварительной информации, в пострадавшем доме находились четверо человек, из них двое детей.

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