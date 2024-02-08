В Алматы из-под завалов поврежденного оползнем дома извлекли тело подростка

Из-под завалов разрушенного дома в Алматы в результате оползня извлечено тело 16-летнего подростка.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.
"Поисково-спасательные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.
На месте схода оплывины развернут оперативный штаб. Сейчас идет расчистка частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.
Спасатели ищут женщину и ребенка, живущих в этом доме и не пришедшего сегодня в школу.
Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Родственникам и соседям оказывается экстренная психологическая помощь.
На подъезде к месту ЧП пробка, туда едет тяжелая техника.
Отметим, что в результате оползня повреждены два частных жилых дома, один из них частично. По предварительной информации, в пострадавшем доме находились четверо человек, из них двое детей.