В Алматы и области задержали 675 человек за участие в беспорядках

Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алматы и ее области за участие в массовых беспорядках.

Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алматы и ее области за участие в массовых беспорядках.

Как передает Report, об этом заявил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны (КНБ).

"КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что у подозреваемых в причастности к террористическим атакам выявляют светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.