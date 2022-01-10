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В Алматы и области задержали 675 человек за участие в беспорядках

В Алматы и области задержали 675 человек за участие в беспорядках Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алматы и ее области за участие в массовых беспорядках.
В регионе
10 января 2022 г. 23:46
В Алматы и области задержали 675 человек за участие в беспорядках

Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алматы и ее области за участие в массовых беспорядках.

Как передает Report, об этом заявил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны (КНБ).

"КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что у подозреваемых в причастности к террористическим атакам выявляют светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.

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Версия на азербайджанском языке Almatı əyalətində iğtişaşlarda iştiraka görə 675 nəfər saxlanılıb

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