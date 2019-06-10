В Алматы задержали уже около 100 человек в ходе акции протеста - ОБНОВЛЕНО

В Алма-Ате задержали уже около ста участников несанкционированного митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Участников акции грузят в автобусы и увозят.
Одна из задержанных в автобусе порезала себе запястье лезвием. Со слов полицейских, женщина вытащила из сумочки лезвие и "нанесла себе порез в район запястья руки". Автобус остановили и вызвали к нему скорую помощь. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.
На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины. Мобильная связь работает с перебоями.
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11:47
Недовольные результатами президентских выборов в Казахстане сегодня вышли на площадь в центре Алматы, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБРа и Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.
Полиция проводит задержания участников акции, на данный момент задержано более 30 человек.
Во время задержания и посадки в автобус одной из участниц акции стало плохо, ей вызвали скорую.
Наряду с этим в столице Казахстана Нур-Султане, где накануне также произошли массовые несанкционированные митинги и были задержаны люди, в настоящий момент оцеплена площадь "Жастар" от пересечения проспектов Абая-Республики до пересечения улицы Сейфуллина - проспекта Республики. На тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами.
На самой площади на данный момент обстановка спокойная, людей нет.
ЦИК Казахстана сегодня объявил о победе на выборах Касым-Жомарта Токаева.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости