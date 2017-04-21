В Аланье сел первый самолет, осуществляющий регулярный рейс из России

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Первый самолет, выполняющий регулярный рейс из России, совершил посадку в аэропорту "Газипаша" турецкого курорта Аланья.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, глава муниципалитета Аланьи Адем Мурат Юджел отметил важное значение реализации авиарейсов из России, в том числе для развития туризма.

По случаю прибытия первого регулярного рейса из России в аэропорту Аланьи была организована торжественная встреча.

Самолет проехал через водяную арку, а туристов в аэропорту встречали цветами и подарками. Также пассажирам раздали ознакомительные брошюры.

Российская авиакомпания "Победа" будет летать в аэропорт "Газипаша" три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" со 188 россиянами на борту вылетел из московского аэропорта "Внуково".