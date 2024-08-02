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В акватории Ладожского озера теплоход сел на мель

В акватории Ладожского озера теплоход сел на мель Теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера в районе острова Коневец, на борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет.
В регионе
2 августа 2024 г. 11:43
В акватории Ладожского озера теплоход сел на мель

Теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера в районе острова Коневец, на борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 2 августа 2024 года теплоход сообщением о. Валаам - Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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