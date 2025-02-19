В Актау запланировано создание мультимодального хаба

В Актау запланировано создание мультимодального хаба, который обеспечит перевозку грузов с использованием авиационного, автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.

В Актау запланировано создание мультимодального хаба, который обеспечит перевозку грузов с использованием авиационного, автомобильного, железнодорожного и морского сообщения.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр транспорта по развитию авиационной отрасли Казахстана Талгат Ластаев на очередном заседании правительства.

"В структуре хаба будут технический центр для обслуживания и ремонта самолетов, а также учебный центр для подготовки специалистов", - сказал он.

По его словам, по развитию в Казахстане авиахабов и увеличению грузопотока в аэропортах страны определены шести аэропортов (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Актау).

"В рамках их модернизации предусмотрено обновление инфраструктуры и упрощение логистических процессов. Для реализации этих проектов планируется привлечь $2,1 млрд частных инвестиций", - сказал вице-министр.