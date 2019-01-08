Из-за снегопадов в Греции погибли трое

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Снегопады прошли в Греции, сегодня ночью снег выпал в Афинах, из-за непогоды закрыты школы в большинстве районов столичного региона Аттика, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Погода в Греции ухудшилась в конце декабря, снег выпал на севере и в центральной части страны, в некоторых районах прошли ливни. Жертвами непогоды стали уже три человека. Холодная погода сохранится до 9-10 января, считают метеорологи.

В Аттике из-за холода и снегопада сегодня будут закрыты школы в большинстве районов. Греческие школы не приспособлены к работе в морозы. Список районов, где школьникам придётся остаться дома, публикуют власти Аттики и муниципалитеты.

В Афинах открыты отапливаемые помещения, где от непогоды могут укрыться бездомные и те, у кого нет денег на топливо для обогрева домов.

Ранее сообщалось, что мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум девяти человек.