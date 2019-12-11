В Афганистане при взрыве возле базы США пострадали грузинские военные

Пять грузинских военных пострадали в Афганистане в результате подрыва автомобиля в районе Баграм.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении министерства обороны Грузии.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван сегодня утром. Неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Отмечается, что атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. ВС Афганистана и союзников отразили нападение без потерь.

"В результате нападения незначительно пострадали пять грузинских военнослужащих. Состояние здоровья капралов Гурама Мурадашвили, Сосо Квиникадзе, Романа Гиунашвили, рядового Ильи Такадзе и младшего сержанта Давида Бахураули 12-го батальона Сил обороны Грузии стабильное. Их госпитализация не понадобилась. Несмотря на легкие травмы, они продолжают участие в операциях по ликвидации террористов вместе с коалиционными силами", - говорится в сообщении министерства.

Грузинский Центр управления оборонными силами работает в чрезвычайном режиме. Министр обороны Ираклий Гарибашвили и командующий оборонными силами Владимир Чачибая следят за развитием событий.

В результате взрыва были повреждены и разрушены дома. По меньшей мере, один человек погиб, число пострадавших увеличилось до 62, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку.