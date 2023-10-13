В Афганистане более 10 человек пострадали в результате взрыва в мечети

Более 10 человек получили ранения в результате взрыва в мечети, расположенной в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Более 10 человек получили ранения в результате взрыва в мечети, расположенной в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Источники сообщили, что к настоящему моменту "уже более десятка раненых" доставлены в гражданскую больницу административного центра провинции Пули-Хумри.

Ранее директор по информации и культуре региона Асадулла Мустафа Хашими сообщил, что в результате взрыва "погибло несколько человек". Он добавил, что инцидент произошел в мечети "Имама Заман", где в этот момент проходила пятничная молитва.