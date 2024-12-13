В аэропорту "Звартноц" из-за тумана не смогли сесть восемь самолетов

Восемь самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту "Звартноц" из-за тумана.

Восемь самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту "Звартноц" из-за тумана.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В ближайшие часы прибытие других рейсов в Ереван не ожидается. На онлайн-табло аэропорта указано, что отменены рейсы из Афин, Вены и Варшавы. Для ряда других рейсов значится статус "задерживается" из-за неблагоприятных погодных условий.

По предварительной информации, часть самолетов совершила посадку в Тбилиси. Один из рейсов из Москвы был перенаправлен в Махачкалу.