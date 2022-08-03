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В аэропорту "Звартноц" и мэрии Еревана взрывные устройства не найдены

В аэропорту "Звартноц" и мэрии Еревана взрывные устройства не найдены Поисковые работы и осмотр территории международного аэропорта "Звартноц" и мэрии Еревана завершены. Взрывные устройства не обнаружены.
В регионе
3 августа 2022 г. 01:18
В аэропорту Звартноц и мэрии Еревана взрывные устройства не найдены

Поисковые работы и осмотр территории международного аэропорта "Звартноц" и мэрии Еревана завершены. Взрывные устройства не обнаружены.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Отмечается, что осмотр помещений Ереванского метрополитена продолжается. Работа метро на время была прекращена.

Напомним, вечером 2 августа в МЧС поступила информация о бомбах, заложенных в мэрии Еревана, аэропорту "Звартноц", здании парламента, ряде других важных военных и гражданских объектов. Для проверки сигналов на места выехали боевые расчеты пожарных-спасателей, а также группа инженеров-саперов.

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