Для погранконтроля в аэропорту "Звартноц" будут привлечены дополнительные силы

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении будет привлекать дополнительные силы для пограничного контроля в аэропорту "Звартноц" в связи с выходом 1 августа российских пограничников.

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении будет привлекать дополнительные силы для пограничного контроля в аэропорту "Звартноц" в связи с выходом 1 августа российских пограничников.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в ведомстве.

Касательно вопроса о том, не приведет ли вывод российских пограничников к очередям в аэропорту в сезон отпусков, то СНБ отметили, что скопления обычно происходят при наличии большого числа рейсов одновременно. Такие ситуации часто возникали и при выполнении совместной службы с пограничниками РФ.