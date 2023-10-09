В аэропорту Внуково возник сбой в системе обработки багажа, задержаны рейсы

В международном аэропорту Внуково возникли технические неполадки в системе обработки багажа.

В международном аэропорту Внуково возникли технические неполадки в системе обработки багажа.

Как передает Report, об этом РБК сообщили в пресс-службе Внуково.

"Багаж принимается/выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности", - добавили в столичном аэропорту.

При этом, в соцсетях сообщается об огромных очередях во Внуково - багажные ленты остановились на всех островках регистрации около 5:00 9 октября.

В связи с этим пассажиры должны после оформления на стойке регистрации пройти на стойку приема негабаритного багажа для сдачи зарегистрированного багажа.

Также сообщается о задержках многих рейсов в аэропорту Внуково. Задержаны рейсы из Москвы в Анкару, Бодрум, Стамбул, Дубай, Тбилиси. В период с 8:00 до 10:00 все вылеты осуществлялись с задержками.



