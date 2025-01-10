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В аэропорту Сургута задержали свыше 10 рейсов из-за снега

В аэропорту Сургута задержали свыше 10 рейсов из-за снега Задержка рейсов на прилет и вылет из-за сильного снега произошла в аэропорту Сургута, крупнейшего аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В регионе
10 января 2025 г. 09:48
В аэропорту Сургута задержали свыше 10 рейсов из-за снега

Задержка рейсов на прилет и вылет из-за сильного снега произошла в аэропорту Сургута, крупнейшего аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сургута.

Согласно онлайн-табло аэропорта Сургута, вылета ожидают 13 рейсов, а прилета - 4. Так, рейс в Москву задержан почти на 17 часов, в Уфу - на 6 часов, Бишкек - на 7 часов, а в Тюмень на 4,5 часа.

"Задержки рейсов произошло по метеоусловиям - сильный снег", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сургута.

В настоящее время в Сургуте идет сильный снегопад, в городе метель. Как отметил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Максим Слепов, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в течение всего текущего дня.

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