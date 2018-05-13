 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета - ВИДЕО

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Сети опубликовано видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321 Turkish Airlines.

    На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. 

    В результате инцидента никто не пострадал.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi