В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета - ВИДЕО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Сети опубликовано видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321 Turkish Airlines.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор.

В результате инцидента никто не пострадал.