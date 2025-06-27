В аэропорту Сочи столкнулись самолеты

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи на юге России столкнулись два самолета.

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи на юге России столкнулись два самолета.

Как передает Report , об этом сообщила Южная транспортная прокуратура РФ.

Согласно информации, самолет, следующий в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с самолетом, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия. Сотрудники оценят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

В результате столкновения, как видно из снимков представленных ведомством, часть крыла одного лайнера отломилась и застряла в стабилизаторе второго самолета.