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В аэропорту Сочи столкнулись самолеты

В аэропорту Сочи столкнулись самолеты На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи на юге России столкнулись два самолета.
В регионе
27 июня 2025 г. 19:34
В аэропорту Сочи столкнулись самолеты

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи на юге России столкнулись два самолета.

Как передает Report, об этом сообщила Южная транспортная прокуратура РФ.

Согласно информации, самолет, следующий в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с самолетом, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия. Сотрудники оценят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

В результате столкновения, как видно из снимков представленных ведомством, часть крыла одного лайнера отломилась и застряла в стабилизаторе второго самолета.

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