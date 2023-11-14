В аэропорту Шереметьево установлен РЛК для обнаружения и подавления БПЛА

В аэропорту Шереметьево установлен радиолокационный комплекс (РЛК) для обнаружения и подавлены БПЛА.

В аэропорту Шереметьево установлен радиолокационный комплекс (РЛК) для обнаружения и подавлены БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах аэропорта об обеспечении комплексной безопасности.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД". Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех", - отмечается в материалах.