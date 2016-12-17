 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

    В самолетах не было пассажиров и членов экипажа

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В московском аэропорту Шереметьево крылом в крыло столкнулись два аэробуса А321. Внутри самолетов не было пассажиров и членов экипажа.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

    "В самолетах не было пассажиров и членов экипажа", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, уточнив, что оба самолета эксплуатируются "Аэрофлотом".

    По данным пресс-службы Шереметьево, столкновение произошло при буксировке одного из самолетов, в то время как второй стоял на перроне. На данный момент проводится внутреннее служебное расследование причин столкновения, сказал представитель аэропорта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi