В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В московском аэропорту Шереметьево крылом в крыло столкнулись два аэробуса А321. Внутри самолетов не было пассажиров и членов экипажа.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В самолетах не было пассажиров и членов экипажа", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, уточнив, что оба самолета эксплуатируются "Аэрофлотом".

По данным пресс-службы Шереметьево, столкновение произошло при буксировке одного из самолетов, в то время как второй стоял на перроне. На данный момент проводится внутреннее служебное расследование причин столкновения, сказал представитель аэропорта.