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В аэропорту Санкт-Петербурга задерживают рейсы из-за нашествия пчел

В аэропорту Санкт-Петербурга задерживают рейсы из-за нашествия пчел В аэропорту Пулково откладывают вылет рейсов из-за нашествия пчел.
В регионе
12 июня 2023 г. 15:32
В аэропорту Санкт-Петербурга задерживают рейсы из-за нашествия пчел

В аэропорту Пулково откладывают вылет рейсов из-за нашествия пчел.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, вылет рейса Санкт-Петербург-Казань пришлось отложить, так как трап, по которому должны были пройти пассажиры, облепил рой пчел. Сотрудники аэропорта посчитали, что в таких условиях опасно запускать людей в самолет. По этой причине полет был отложен до устранения проблемы.

Также пришлось отложить вылет рейса Санкт-Петербург-Москва. Специалисты пытаются переместить пчел.

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Версия на английском языке Flights delayed at St Petersburg airport due to bee infestation

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