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В аэропорту Пулково задержаны более 40 авиарейсов

В аэропорту Пулково задержаны более 40 авиарейсов Более 40 авиарейсов задержаны в аэропорту Пулково в Петербурге.
В регионе
5 июля 2025 г. 11:19
В аэропорту Пулково задержаны более 40 авиарейсов

Более 40 авиарейсов задержаны в аэропорту Пулково в Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных онлайн-табло.

Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на 08:00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы.

Для скорейшей нормализации расписания рейсы в Москву будут объединяться и выполняться на самолетах большей вместимости. Для этого в аэропорт Пулково прибыл Boeing 777 авиакомпании "Россия".

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Версия на азербайджанском языке Pulkovo aeroportunda 40-dan çox aviareys gecikdirilib

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