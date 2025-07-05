В аэропорту Пулково задержаны более 40 авиарейсов

Более 40 авиарейсов задержаны в аэропорту Пулково в Петербурге.

Более 40 авиарейсов задержаны в аэропорту Пулково в Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных онлайн-табло.

Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на 08:00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы.

Для скорейшей нормализации расписания рейсы в Москву будут объединяться и выполняться на самолетах большей вместимости. Для этого в аэропорт Пулково прибыл Boeing 777 авиакомпании "Россия".