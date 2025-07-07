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В аэропорту Пулково задержали более 100 рейсов

В аэропорту Пулково задержали более 100 рейсов В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержали более ста рейсов как минимум на два часа.
В регионе
7 июля 2025 г. 10:16
В аэропорту Пулково задержали более 100 рейсов

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержали более ста рейсов как минимум на два часа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Помимо этого, в екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживаются внутренние и международные рейсы. Аналогичная ситуация наблюдается в Челябинске. Больше всего изменения в расписании коснулись петербургских рейсов.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, в Санкт-Петербург не вылетели два рейса авиакомпании "Россия", а также по одному - Smartavia и "Уральских авиалиний". Два рейса "Аэрофлота" не вылетели в Москву, самолет "Победы" - в Калининград. Также два рейса в египетский Шарм-Эш-Шейх будут выполнены с задержкой, два самолета пока не вылетели в Стамбул, один - в Анталью.

В челябинском аэропорту задерживается прилет трех самолетов из Санкт-Петербурга, двух из Норильска, двух из Москвы, по одному из Антальи и Сочи. Отменены три рейса из Оша, Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты, прибытие которых ожидалось ночью или рано утром, опаздывают на 9-10 часов. На вылет задерживаются четыре петербургских рейса, три - в Сочи, два - в Москву. Отменены два рейса до Санкт-Петербурга, один - до Москвы.

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