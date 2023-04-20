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В аэропорту Пулково самолет сняли с рейса из-за течи топлива

В аэропорту Пулково самолет сняли с рейса из-за течи топлива Борт авиакомпании RusLine, который должен был вылететь из аэропорта Пулково рейсом 7R 241 в Нарьян-Мар, был возвращен на стоянку после того, как сотрудники авиагавани обнаружили течь топлива у самолета.
В регионе
20 апреля 2023 г. 12:03
В аэропорту Пулково самолет сняли с рейса из-за течи топлива

Борт авиакомпании RusLine, который должен был вылететь из аэропорта Пулково рейсом 7R 241 в Нарьян-Мар, был возвращен на стоянку после того, как сотрудники авиагавани обнаружили течь топлива у самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота северной столицы".

"Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, на движение других самолетов ситуация не повлияла. После выхода рейса 241 авиакомпании RusLine со стоянки сотрудники аэропорта заметили течь топлива. Борт увели на стоянку, пассажиры возвращены в терминал аэропорта", - рассказали в пресс-службе.

В данный момент авиакомпания принимает решение о том, как снятые с рейса пассажиры будут доставлены в Нарьян-Мар. Технические службы проводят проверку самолета.

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