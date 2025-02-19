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В аэропорту Новосибирска задерживается прилет более 20 рейсов

В аэропорту Новосибирска задерживается прилет более 20 рейсов В аэропорт Толмачево в Новосибирске задерживается прилет 22 рейсов.
В регионе
19 февраля 2025 г. 09:11
В аэропорту Новосибирска задерживается прилет более 20 рейсов

В аэропорт Толмачево в Новосибирске задерживается прилет 22 рейсов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, данные появились на табло на официальном сайте воздушной гавани.

По данным табло, задержались рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Еще опаздывают два международных рейса из Фрегана и Дубая.

Также несколько рейсов - из Иркутская, Абакана, Нижневартовска и Екатеринбурга -отменили.

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