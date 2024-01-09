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В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края. На борту были 169 пассажиров.
В регионе
9 января 2024 г. 09:24
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края. На борту были 169 пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Самолет Boeing-737-800 выполнял рейс Красноярск-Норильск. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

В прокуратуре уточнили, что воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки, начата проверка.

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Версия на английском языке Plane skids off runway at Norilsk airport

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