В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края. На борту были 169 пассажиров.

Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края. На борту были 169 пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Самолет Boeing-737-800 выполнял рейс Красноярск-Норильск. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

В прокуратуре уточнили, что воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки, начата проверка.