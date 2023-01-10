О нас

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы Самолет авиакомпании "Норд Стар", вылетавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа.
В регионе
10 января 2023 г. 09:22
В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет авиакомпании "Норд Стар", вылетавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, инцидент случился около 9:00 по местному времени "при выполнении разворота к исполнительному старту". Самолет выполнял рейс Норильск-Москва (Домодедово). Самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния, пассажиров разместили в здании аэровокзала. Прокуратура проводит проверку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Plane skids off runway at Russia’s Norilsk airport

Самое читаемое

В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi