В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет авиакомпании "Норд Стар", вылетавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет авиакомпании "Норд Стар", вылетавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, инцидент случился около 9:00 по местному времени "при выполнении разворота к исполнительному старту". Самолет выполнял рейс Норильск-Москва (Домодедово). Самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния, пассажиров разместили в здании аэровокзала. Прокуратура проводит проверку.