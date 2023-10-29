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В аэропорту Махачкалы собралась толпа из-за прилетевшего из Израиля борта

В аэропорту Махачкалы собралась толпа из-за прилетевшего из Израиля борта Российский ОМОН прибыл в аэропорт Махачкалы, где приземлился борт из Израиля.
В регионе
29 октября 2023 г. 22:02
В аэропорту Махачкалы собралась толпа из-за прилетевшего из Израиля борта

Российский ОМОН прибыл в аэропорт Махачкалы, где приземлился борт из Израиля.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Так, возле аэропорта собралась большая толпа местных жителей, требующая изгнать евреев с территории республики. В полиции Каспийска и Махачкалы объявлено усиление. Также отмечается, что местные жители проверяют паспорта у выезжающих из аэропорта людей в поисках прилетевших из Израиля.

Ранее 29 октября в Нальчике неизвестные подожгли здание еврейского культурного центра, а 28 октября в дагестанской гостинице произошла попытка "антиеврейского рейда", сотня жителей требовала выселить граждан Израиля. Жители собрались около двух отелей в Хасавюрте на фоне распространившихся слухов о том, что туда заселились израильтяне.

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