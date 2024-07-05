В аэропорту Казани буксир-толкач столкнулся с самолетом

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения буксира-толкача с самолетом в аэропорту Казани. Самолет получил повреждение фюзеляжа, пострадавших нет.

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения буксира-толкача с самолетом в аэропорту Казани. Самолет получил повреждение фюзеляжа, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 5 июля в дневное время в аэропорту Казани при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолета, готовящегося к выполнению рейса №SU 794 сообщением Казань-Анталья (авиакомпания "Аэрофлот"), допущено столкновение с самолетом по технической причине. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет получил повреждение фюзеляжа, пострадавших нет.

"Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне. Вылет запланирован не ранее 16:30", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.