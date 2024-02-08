В аэропорту Астаны из-за сильного ветра отменили 15 рейсов

В аэропорту Астаны из-за сильного ветра отменили 15 рейсов, еще 18 рейсов задерживаются.

В аэропорту Астаны из-за сильного ветра отменили 15 рейсов, еще 18 рейсов задерживаются.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На территории аэропорта Астаны сильный ветер со скоростью 19 м/с и порывами до 23 м/с. Эти погодные условия могут создавать сложности при взлете и посадке самолетов, поэтому авиакомпании принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Из запланированных 72 рейсов 7 рейсов на вылет, а также 8 рейсов на прилет были отменены. Кроме того, на вылет задерживаются 6 рейсов, а на прилет - 12 рейсов", - говорится в сообщении.

Ведутся работы по очистке аэродрома от сильного снега. В работах задействованы 23 единицы спецтехники.