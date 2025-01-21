В аэропорту Астаны из-за непогоды задержаны 20 рейсов

В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны временно закрыта на период с 8:33 до 10:33 местного времени 21 января 2025 года.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны временно закрыта на период с 8:33 до 10:33 местного времени 21 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба.

"Для обеспечения безопасности и устранения снежных масс на аэродроме работает 10 единиц специализированной техники. На данный момент из 70 запланированных рейсов 6 задержаны, а из 68 рейсов, ожидающих прибытия, 14 также имеют задержки. Все задержки связаны с погодными условиями и техническим обслуживанием аэродрома", - сообщает пресс-служба.

К слову, 22-23 января на севере и в Астане прогнозируют осадки и понижение температуры до -35 градусов.

Между тем, регионы Казахстана сковала непогода. В нескольких областях закрыли дороги, а люди попадали в снежные заносы. МЧС призывает воздержаться от поездок в метель.