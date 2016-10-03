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    В аэропорту Алматы задержали шесть рейсов из-за разлива ртути

    Люди из здания аэропорта были эвакуированы

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Алма-Аты из-за разлива ртути одним из пассажиров. Как сообщает Report, об этом заявили в  пресс-службе аэропорта.

    Люди из здания аэропорта были эвакуированы.

    "Было задержано шесть рейсов — три внутренних и три международных. В настоящее время работа всех служб международного аэропорта Алматы полностью восстановлена", — говорится в сообщении.

    Сотрудники службы по ЧС проводят все необходимые мероприятия по ликвидации последствий розлива в здании пассажирского терминала, правоохранительные органы проводят расследование.

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