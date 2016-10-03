В аэропорту Алматы задержали шесть рейсов из-за разлива ртути

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Алма-Аты из-за разлива ртути одним из пассажиров. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе аэропорта.

Люди из здания аэропорта были эвакуированы.

"Было задержано шесть рейсов — три внутренних и три международных. В настоящее время работа всех служб международного аэропорта Алматы полностью восстановлена", — говорится в сообщении.

Сотрудники службы по ЧС проводят все необходимые мероприятия по ликвидации последствий розлива в здании пассажирского терминала, правоохранительные органы проводят расследование.