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В аэропортах РФ иностранных туристов обяжут сдавать биометрические данные

В аэропортах РФ иностранных туристов обяжут сдавать биометрические данные Правительство РФ утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ.
В регионе
14 ноября 2024 г. 00:47
В аэропортах РФ иностранных туристов обяжут сдавать биометрические данные

Правительство РФ утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении указано, что эксперимент пройдет в два этапа. На первом этапе иностранцы, въезжающие в РФ через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и Московской области (Жуковский) и автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области (Маштаково), с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года будут сдавать биометрические данные в пунктах пропуска.

На втором этапе, который пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

Министерство иностранных дел РФ обязали уведомить о проведении эксперимента дипломатические учреждения и консульства иностранных государств.

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