В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 30 рейсов

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще шесть отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще шесть отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Во "Внуково" задержаны шесть рейсов, в "Домодедово" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны и два отменены.

По сообщению синоптиков, в Москве будет облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег. В Москве ожидается минус 3-5 градусов, по Подмосковью минус 2-7 градусов. На дорогах и тротуарах гололедица.